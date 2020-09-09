Реформа школьного питания: в Минэкономики обнародовали отчет по результатам проверок
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министерство экономики обнародовало отчет по результатам обследования школ в рамках реформирования системы школьного питания. В результате обследования выявили ряд проблем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Минэкономики обнародовало отчет по результатам обследования заведений общего среднего образования в рамках реформирования системы школьного питания... Так, в начале этого года Минэкономики совместно с МОН, Минздравом и при участии органов местного самоуправления, местных специалистов в сферах образования, медицины и безопасности пищевых продуктов было проведено комплексное обследование школ почти на всей территории Украины. Всего было обследовано 500 городских и сельских школ, в которых обучается более 300 тыс. учеников. Целью обследования было выявление всех проблемных аспектов на цепочке от производителя пищевых продуктов до получения учеником готового блюда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обследовании проверяли подходы к организации питания, наличию диетических столов, состоянию соблюдения требований безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, состояния помещений и оборудования, уровеня обеспечения горячим питанием.
Указано, что в результате обследования заведений выявлено ряд ключевых проблем, в частности:
▪️ отсутствие питания для детей с особыми пищевыми потребностями (диетические столы);
▪️ низкая динамика внедрения и использования системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках;
▪️ наличие изношенного и устаревшего оборудования;
▪️ низкий уровень осведомленности относительно полноценного питания;
▪️ недостаточный уровень знаний в части закупки пищевых продуктов.
Сообщается, что следующим шагом является реализация мероприятий, направленных на решение этих проблем, а именно:
▪️ совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе по нормам питания;
▪️ создание надлежащих условий для безопасного и качественного питания;
▪️ обновление и модернизация пищеблоков;
▪️ проведение просветительской работы по полноценному питанию.
"Сейчас Минэкономики завершает разработку ряда документов, направленных на реализацию Плана мероприятий по реформированию системы школьного питания, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 5 августа 2020 года", - указано в сообщении.
Отмечается, что в частности завершают работу по:
▪️ разработке методологии об особенностях осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях;
▪️ разработке методических руководств по разработке, внедрению и использованию постоянно действующих процедур, основанных на принципах НАССР для учебных заведений;
▪️ разработке гигиенических требований к пищеблокам учреждений общего среднего образования.
Напомним, осенью 2019 года Елена Зеленская рассказала, как хочет улучшить питание в школьных столовых. Также школьники пожаловались ей на питание в школах.
В августе стало известно, что первая леди Украины вместе с командой специалистов разработала план мероприятий по осовремениванию питания в украинских школах.