Порты должны взвешивать грузы - эксперт

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Львиная доля перегруженных фур идут в порты, поэтому бороться с перегрузами нужно там. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт общественной компании “Европатруль” Вячеслав Коновалов.

“Куда едут перегруженные фуры? Я вам отвечаю — в порты. Так почему бы в самих портах не взвешивать грузы, там есть свои весовые комплексы, там не надо ничего нового строить, просто надо наладить контроль”, — говорит представитель “Европатруля”.

Коновалов пояснил, что, если обязать порты не принимать перегруженные фуры, тогда им попросту будет не выгодно везти такой вес, с которым их не примут в пункте назначения.

“Чтобы стивидоры не принимали перегруженные фуры. Больше 40 тонн и так далее. Понятно, что грузовик рассчитан на 60 тонн, некоторые даже 100 тонн могут перевозить. Смысл, чтобы с ними разобраться в точке, куда они везут это. Чтобы им не выгодно было везти свои большие фуры через полстраны, разрушая дороги. Потому что им потом придется их разгружать где-то, каким-то образом, иначе фура в порт не зайдет”, — подытожил Коновалов.

Напомним, ранее с предложением обязать порты взвешивать грузы выступил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также он сообщил, что до конца года в Украине запустят 50 комплексов автоматического взвешивания фур в движении.