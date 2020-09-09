Дело ветерана АТО "Буче" и "Пумы": следователи Нацполиции завершили расследование

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Завершено досудебное расследование покушения на убийство предпринимателя Ивано-Франковской области, в котором подозревают ветеранка АТО Инну Грищенко, позывной которой “Пума” и ее мужа ветерана АТО Владислава Грищенко, позывной “Буча”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

“Следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции и за процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на убийство предпринимателя Ивано-Франковской области. Поэтому подозреваемым и защитникам материалы уголовного производства открыты для ознакомления”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские провели следственно-оперативные мероприятия и установили группу лиц, подозреваемых в совершении указанного преступления. Среди задержанных: организатор преступления, имеющий шесть судимостей, заказчик убийства — предприниматель, который задолжал пострадавшему более 100 тысяч долларов США, и соисполнитель.

Также уже установлено, что фигуранты имеют профессиональную подготовку в обращении со взрывными устройствами.

“В ходе проведения обысков у злоумышленников обнаружено и изъято боевое оружие без соответствующих разрешительных документов. Сейчас наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более двух миллионов гривен”, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании мужчины “Пумы” — Владислава Грищенко, позывной “Буча”. Причина задержания — подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.

Впоследствии тогдашний Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супруги Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил в силе ношение электронного браслета и размер залога в более 160 тысяч грн для ветеранки АТО Инны Грищенко, позывной которой “Пума”.