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Новости: Криминал и ЧП
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В порту "Южный" в контейнере с бананами нашли рекордную партию кокаина на более 17 млн долларов

В порту "Южный" в контейнере с бананами нашли рекордную партию кокаина на более 17 млн долларов

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Одесской области Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 112 кг кокаина из Эквадора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"Нелегальный груз прибыл в Морского торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки с 112 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам.

По данным ОГПУ, контейнер с бананами, в котором изъяли кокаин, следовал из Эквадора.

Также в МВД сообщили, что наркотики были расфасованы в 100 отдельных "брикетов".

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина", - резюмировали в СБУ.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львове в вузе работала нарколаборатория по изготовлению метадона.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, наркотики, кокаин, Эквадор
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