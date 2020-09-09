В порту "Южный" в контейнере с бананами нашли рекордную партию кокаина на более 17 млн долларов
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Одесской области Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 112 кг кокаина из Эквадора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"Нелегальный груз прибыл в Морского торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки с 112 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам.
По данным ОГПУ, контейнер с бананами, в котором изъяли кокаин, следовал из Эквадора.
Также в МВД сообщили, что наркотики были расфасованы в 100 отдельных "брикетов".
Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина", - резюмировали в СБУ.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львове в вузе работала нарколаборатория по изготовлению метадона.