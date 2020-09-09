Минюст подал жалобу в ВСП на судью Вовка за решение в пользу офшоров Суркисов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министерство юстиции Украины подало в Высший совет правосудия жалобу на судью Печерского районного суда города Киева Сергея Вовка. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.

“Его (судьи Вовка — ред.) решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся надлежащим образом на постановление отреагировать, по всей строгости закона. Или напротив, символом тотального краха, если должной реакции не произойдет. Ну, а мы не сидим, сложа руки. На определение мы только что подали апелляционную жалобу. А на самого судью Вовка — жалобу в Высший совет правосудия”, — написал Малюська.

Также министр напомнил, что в Верховной Раде “ожидает рассмотрения законопроект № 4064, который блокирует списание денежных средств в качестве меры по обеспечению иска”.

“Говоря о судебной власти, имея в виду в основном первую инстанцию, в апелляционном звене, кажется, громких проблем гораздо меньше, а Верховный и Высший антикоррупционный вообще без существенных репутационных потерь”, — уточнил Малюська.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов.

В банке, НБУ, Минфине и Минюсте Украины сразу же заявили о намерениях обжаловать решение. Уточнялось, что принято оно с нарушениями и без рассмотрения по существу.

НАБУ, в свою очередь, открыло дело за попытки завладеть имуществом Привата. В нем фигурируют оффшоры Суркисов.

Также напомним, что отчет американский аудиторов — компании Kroll — поставил под сомнение легальность происхождения средств на счетах оффшорных компаний Суркисов. Расследователи пришли к выводу, что деньги просто выводились из ПриватБанка путем поочередных кредитов, а потом открытия депозитов под рекордно завышенные проценты.

Таким образом, по данным Kroll, из банка, через подконтрольные Суркисам оффшоры, могли вывести по меньше мере 150 млн дол.