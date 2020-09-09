Верещук раскритиковала социологов, которые манипулируют данными опросов накануне выборов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Заказные социологические опросы искажают реальную ситуацию по поддержке украинцами тех или иных кандидатов накануне местных выборов. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила Ирина Верещук, народный депутат и кандидат на должность городского головы от партии "Слуга народа", передает УНН.

"Кто работает сейчас в местных выборах, кто погрузился в процесс - те знают, что скупают голоса. Это позорная ситуация, и я бы себе такого никогда не позволила. Если мы хотим построить страну, сделать нормальным местное самоуправление - мы должны искоренить такую практику. Позволяя социологическим группам манипулировать соцданимы, мы отрицаем существование науки социологии. Так нельзя. И здесь вопрос еще и к тем, кто заказывает такие опросы. Люди - не овцы. Это у Путина можно себе нарисовать 89%", - сказала она.

Отдельно Верещук выразила надежду, что КМУ и ЦИК обеспечат безопасность и жизнедеятельность украинцев на выборах, а соотечественников призвала заботиться о своем здоровье.

"К сожалению, мы видим рост количества инфицированных (коронавирусом - ред.), нагрузка на медицинскую систему возрастает. Поэтому, обращаюсь ко всем: давайте соблюдать дистанцию и стараться обезопасить себя от болезни", - сказала она.

Напомним, среди своих приоритетов на посту мэра Ирина Верещук назвала реконструкцию Бортницкой станции аэрации, достройку здания Центра инфекционных болезней Александровской больницы и строительство мусороперерабатывающего завода.