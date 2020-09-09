На 65 российских самолетов наложили арест из-за незаконных полетов в оккупированный Крым

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По ходатайствам прокуратуры АР Крым наложены аресты на 65 самолетов некоторых российских авиакомпаний - нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в городе Херсон) расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечение безопасности полетов. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

Сообщается, что несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

"В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правил международных полетов, на данный момент арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - отмечается в сообщении.

Напомним, по ходатайству прокуратуры автономии наложены аресты на 18 судов-нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова.



