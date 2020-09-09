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В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у более 300 человек

В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у более 300 человек

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 310 человек. Всего в городе 15821 подтвержденный случай заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.

"За прошедшие сутки обнаружили еще 310 больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.), 4 человека умерли. Всего COVID-19 унес жизни 250 киевлян. На сегодня в столице подтвержденных случаев COVID-19 уже 15821", - рассказал Кличко.

По его словам, заболели:

▪ 167 женщин (в возрасте от 18 до 83 лет);
▪ 122 мужчины (от 18 до 78 лет);
▪ 8 девочек (от 2 до до 17 лет);
▪ 13 мальчиков (от 1 до 17 лет).

"Также заболело 13 медиков. В больницы столицы госпитализировали 43 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева", - отметил Кличко.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Киев, Минздрав, Коронавирус, карантин
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