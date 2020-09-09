Харьковчанина поймали на "продаже" россиянину украинского гражданства

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала организатора нелегальной легализации россиян в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

"Контрразведчики СБУ обнаружили и блокировали незаконную легализацию россиян в нашей стране. По материалам следствия СБУ, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство", - указали в спецслужбе.

Подозреваемый, как указано, гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины. Стоимость "услуг" составляла 5000 долларов.

"Сотрудники спецслужбы задержали организатора в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе ГМС", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК Украины продолжаются неотложные следственные действия. Организатора преступной схемы задержано согласно ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее ГБР разоблачило преступную группу, которая переправляла в ЕС иностранцев по поддельным паспортам.