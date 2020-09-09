Убрали "коррупционный налог": экономия на тендерах Укринфрапроекта достигла 14%

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За 8 месяцев 2020 года средняя экономия Укринфрапроекту на тендерных процедурах составила 14% от ожидаемой стоимости, по сравнению с 5% в прошлом году. Об этом в интервью УНН сообщил назначенный в конце ноября прошлого года глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

"Мы гордимся тем, что, благодаря управленческим решениям, за 8 месяцев 2020 года средняя экономия на тендерных процедурах составила 14% от ожидаемой стоимости, по сравнению с 5% в прошлом году. То есть было полностью убрано "коррупционный налог", - сообщил он.

Напомним, Кирилл Хомяков в своем интервью также рассказал, что миссия Укринфрапроекта - стать финансово-проектным офисом для всех организаций в сфере управления Министерства инфраструктуры, а также обеспечить реализацию всех проектов в сфере авиа-, речного, морского транспорта и дорожной безопасности.