АЭС произвели больше всего электроэнергии - Минэнерго
КИЕВ. 9 сентября. УНН. С начала месяца атомные электростанции произвели 50,4% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.
ТЭЦ и ТЭС произвели 34,2% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 8,8%, ГЭС и ГАЭС - 5,8%.
Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 3 млрд кВт ч. Это на 9,5% больше плана и на 2,5% больше, чем в прошлом году, рассказали в министерстве.
"На атомных станциях в работе 9 из 15 атомных энергоблоков, 6 блоков находятся в плановом ремонте", - информируют в министерстве.
В то же время, Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.
В частности, запасы топлива составляют:
▪️ угля на складах - 2,97 млн тонн, что на 2,1 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (341,4%);
▪️ мазута - 46,5 тыс. тонн, что на 14,5 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (145,4%);
▪️ газа в подземных хранилищах - 26 млрд куб. метров, что составляет 138,6% против соответствующего периода прошлого года.
В Минэнерго также напомнили, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля. Руководительница ведомства Ольга Буславец отмечала, что Украина входит в сезон со стабильно высокими запасами топлива.