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АЭС произвели больше всего электроэнергии - Минэнерго

АЭС произвели больше всего электроэнергии - Минэнерго

КИЕВ. 9 сентября. УНН. С начала месяца атомные электростанции произвели 50,4% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

ТЭЦ и ТЭС произвели 34,2% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 8,8%, ГЭС и ГАЭС - 5,8%.

Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 3 млрд кВт ч. Это на 9,5% больше плана и на 2,5% больше, чем в прошлом году, рассказали в министерстве.

"На атомных станциях в работе 9 из 15 атомных энергоблоков, 6 блоков находятся в плановом ремонте", - информируют в министерстве.

В то же время, Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.

В частности, запасы топлива составляют:

▪️ угля на складах - 2,97 млн тонн, что на 2,1 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (341,4%);

▪️ мазута - 46,5 тыс. тонн, что на 14,5 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (145,4%);

▪️ газа в подземных хранилищах - 26 млрд куб. метров, что составляет 138,6% против соответствующего периода прошлого года.

В Минэнерго также напомнили, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля. Руководительница ведомства Ольга Буславец отмечала, что Украина входит в сезон со стабильно высокими запасами топлива.

Источник: УНН
Теги: АЭС, энергетика
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