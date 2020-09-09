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"Измена отменяется": Криклий заявил о продолжении работ с танкером Delfi

"Измена отменяется": Криклий заявил о продолжении работ с танкером Delfi

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Работы по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи" (Delfi) продолжаются, на данный момент осуществляется генеральная откатка забортной воды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Измена отменяется. Работы по поднятию и отбуксировке танкера Делфи продолжаются. На данный момент осуществляют генеральную откатку забортной воды. После этого проверка водотечности и ее устранения (при наличии)", - рассказал Криклий.

Министр отметил, что такие мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок.

"Безопасность - приоритет №1. Подрядчик работает по графику, учитывая корректировку на погодные условия. Сохраняем спокойствие и ждем финальных результатов. Уже скоро", - подытожил он.

Напомним, с конца июля по поручению Президента проблемой поднятия танкера Delfi занимается Мининфраструктуры. 26 августа компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые решили помочь государству, подняли танкер на ровный киль.

Также напомним, компания "Трансшип" заявила, что информация о двух неудачных попытках поднятия танкера Delfi с мели не соответствует действительности.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Мининфраструктуры, Владислав Криклий

В тексте упоминаются

Криклий Владислав
Криклий Владислав
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