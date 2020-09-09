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ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов

ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 12:00 боевики обстрелов по позициям украинских военных не совершали. Об этом сообщил капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Министерства обороны Украины во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сказал Шаравара.

По его словам, подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, за минувшие сутки во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, боевики, ООС
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