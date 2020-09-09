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Катастрофа МАУ: Украина подтвердила Ирану даты второго раунда переговоров

Катастрофа МАУ: Украина подтвердила Ирану даты второго раунда переговоров

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины сообщило иранской стороне о согласии провести второй раунд переговоров о сбитии самолета МАУ рейса PS752 в предлагаемые Тегераном даты. Такую информацию УНН подтвердил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Так, Енин подтвердил, что Украина согласилась провести переговоры в даты с 18 по 21 октября текущего года.

Стоит отметить, ранее в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал УНН, что проведение второго раунда переговоров в октябре было согласовано в Киеве еще во время первого раунда.

“Делегацию будет возглавлять мой заместитель Евгений Енин. Делегация будет состоять из всех специалистов и представителей смежных с МИД органов, которые нам нужны для обсуждения всего комплекса вопросов, связанного с сбиванием нашего самолета в Иране”, — рассказал он.

Напомним, ранее Иран заявил, что готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь.

Рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран
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