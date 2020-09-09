Зарплатный долг перед сотрудниками метро и Киевпастранса достиг 460 млн гривен

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Киевский метрополитен и Киевпастранс сообщили, что они не могут выплатить сотрудникам зарплаты. Через действия карантина у предприятия образовался долг в 460 млн грн, который они попросили компенсировать из городского бюджета, передает УНН со ссылкой на профильный портал mintrans.

В свою очередь, на сессии Киевского городского совета, 3 сентября, провалили голосование по этому вопросу.

"Повторно рассмотреть этот вопрос должны на ближайшем заседании", - отмечает издание.

Повлиять на результат провального предварительного голосования мэр Киева Виталий Кличко не смог. Поэтому угрожал депутатам, которые не станут голосовать во второй раз - опубликовать список с их фамилиями. Хотя действенность такого шага - сомнительная.

Также отмечается, что метрополитен впервые просит у города средства на зарплаты. Обычно предприятие зарабатывает около 277 млн ​​грн дохода в месяц и тратит на выплату зарплат около 200 млн грн. Но за время карантина метро недополучило около 621 млн грн доходов. При этом сокращать сотрудников или пересматривать зарплаты предприятие не может.

"Мы коммунальное предприятие, и закон запрещает нам любые сокращения", - говорит заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон - "Единственное, что мы могли - экономить на перспективных проектах. Например, мы отложили замену ламп на энергоэффективные и другие инвестиции. Мы понимали, что сейчас приоритет - зарплаты сотрудников".

Напомним, что Кличко стал единственным мэром Киева за всю историю, который не открыл ни одной станции метро.

А согласно данным социологического исследования "Рейтинг", деятельностью столичного мэра по итогам его очередной каденции недовольны почти 40% киевлян.