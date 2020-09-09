Отец белорусской оппозиционерки Колесниковой сообщил, что ее удерживают в минском СИЗО

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Член координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске, сообщил TUT.BY отец Марии Александр Колесников, передает УНН.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и сообщил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сказал Колесников.

Ранее в координационном совете предположили, что Колесникову держат в КГБ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает ее задержания правильным.