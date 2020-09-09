В киевских стационарах медучреждений 158 больных COVID-19 в тяжелом состоянии - мэр

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В столичных стационарах медучреждений лечатся 913 больных COVID-19. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Подчеркну, что у нас не уменьшается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

По его словам, город добавил госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Всего таких пациентов сегодня лечат в 16 медучреждениях столицы. Это - почти 2000 коек. Заполнены из них 50 процентов мест.

"В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях. Увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но давайте не доводить до наихудшего сценария! И не пренебрегать элементарными правилами собственной безопасности", - подчеркнул Кличко.

Напомним, наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в Киеве и Харьковской области.