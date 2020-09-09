Кремль подтвердил, что "куратор украинского направления" будет на встрече политсоветников "нормандской четверки"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, которого называют “куратором украинского направления” Кремля, примет участие во встрече политсоветников “нормандской четверки” 11 сентября в Берлине, подтвердил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников”, — сказал представитель Кремля. По его словам, “повестка дня та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами”.

“Именно на этом Козак до встречи и настаивал с тем, чтобы потом уже во время встречи не размывать ранее достигнутые договоренности и не размывались субстанции для обсуждения”, — заявил Песков.

Во вторник источник в российской делегации сообщил об участии Козака во встрече политсоветников “нормандской четверки” 11 сентября в Берлине.

Ранее встреча в “нормандском формате” на уровне советников планировалась на 28 августа, однако она была отменена. Как сообщил федеральному российскому агентству ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны, это произошло “в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины”.

Последний раз политсоветники “нормандской четверки” собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны Дмитрий Козак сообщил, что прорыва на ней достичь не удалось. В частности, по его словам, якобы “не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации”.