Зеленский спросил у студентов из Мариуполя, слышат ли они выстрелы

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Находясь с рабочей поездкой в Хмельницкой области, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Хмельницкий политехнический колледж Национального университета “Львовская политехника”, и принял участие в телемосте между студентами Хмельницкого и Мариупольского колледжей. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, во вступительном слове Президент подчеркнул, что приветствует любое объединение украинцев. Ведь это гарантирует нашу независимость и суверенитет.

“Вы — на большом расстоянии, но расстояния между вами — уверен, его больше нет. И там, и здесь люди одинаковы. Одинаково молоды, одинаково красивые, вижу это даже через маски, вижу одинаковую, очень патриотический одежду”, — сказал Зеленский.

Также участники телемоста из Мариуполя рассказали, что мечтают в будущем восстанавливать Донбасс вместе со студентами Хмельницкого колледжа.

Глава государства поинтересовался у мариупольских студентов, слышат ли они сейчас выстрелы. Ему ответили, что сейчас, во время перемирия, в городе — а это в 15 км от линии разграничения — все спокойно.

“Очень рад, что сейчас нет выстрелов”, — отметил Президент.

Кроме того, Зеленский вместе с участниками телемоста образовали символический дистанционный мост единства и сделали фото на память.

Напомним, сегодня Зеленский находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области, где проведет ряд встреч, а также ознакомится с ходом строительства инфраструктурных проектов.