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Новости: Политика
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Разумков завтра совершит официальный визит в Литву

Разумков завтра совершит официальный визит в Литву

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков совершит официальный визит в Литовскую Республику 10 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Во время визита глава Парламента Украины проведет встречи со спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом, Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом", - говорится в сообщении.

Также Разумков примет участие в торжественной части пленарного заседания Сеймаса Литвы, посвященного 30-й годовщине восстановления независимости государства и пообщается с украинской общиной Литвы.

Кроме того, глава Парламента Украины в рамках поездки встретится с Маршалком Сената Республики Польша Томашем Гродзким.

Напомним, Зеленский обсудил с президентом Литвы нарушение всеобъемлющего перемирия на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, Дмитрий Разумков
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