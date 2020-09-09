На территории столичного зоопарка в конце сентября откроют паркинг

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В конце сентября на территории зоопарка в Киеве откроют новый паркинг для посетителей зоопарка. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Уже в конце сентября на территории столичного зоопарка мы откроем новый паркинг на более 400 авто. Заехать на него можно будет с улицы Зоологической. Открытие паркинга упростит доступ к зоопарку и разгрузит дорожное движение. До реконструкции входной группы автомобили посетителей занимали весь крайний правый ряд проспекта Победы. А теперь - пытаются парковаться на улице Зоологической. Работы по строительству паркинга еще продолжаются", - сказал Кличко.

По его словам, там, в частности, устанавливают шлагбаумы и автоматы, через которые будет осуществляться оплата. Находиться паркинг будет на балансе зоопарка. И собранные средства пойдут на нужды зоопарка.

Кличко добавил, что сколько будет стоить оставить авто - будет решать руководство зоопарка после того, как примет паркинг на свой баланс.

"Отмечу, что также продолжаются и работы по обновлению зоопарка. Там возводят новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году. В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного "жилья" для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами", - сообщил Кличко.

Напомним, на полную реконструкцию столичного зоопарка необходимо не менее 5 лет.