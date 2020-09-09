Правительство сегодня рассмотрит законопроект, который позволяет использовать э-паспорт при перелетах

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правительство сегодня рассмотрит законопроект, который позволяет при перелетах в пределах Украины использовать электронный паспорт и электронный загранпаспорт в программе "Дія". Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Одним из ключевых направлений работы нашего правительства за последние шесть месяцев стали вопросы цифровой трансформации", - сказал Премьер.

По его словам, речь идет о внедрении десятков цифровых услуг, сервисов. Это - часть большой стратегии, согласованной Президентом Украины, о государстве в смартфоне и осовременивании нашей страны.

"Сегодня у нас на повестке дня проекты, которые являются частью этой стратегии. Первое - это законопроект, который позволяет при перелетах в пределах Украины использовать электронный паспорт и электронный загранпаспорт в программе "Дія". Второй вопрос - это законопроект, который определяет ряд понятий, касающихся электромобилей. Это четкие формулировки относительно электробусов, гибридных электромобилей, станций зарядки и других вещей в этой сфере", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проект распоряжения об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год.