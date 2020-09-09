Верховный Суд заблокировал взыскания средств с "Привата" в пользу оффшоров Суркисов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Коллегия Верховный Суд удовлетворил ходатайство “ПриватБанка” и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года. Об этом информирует пресс-служба Верховного суда, передает УНН.

“8 сентября 2020 года в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда открыл кассационное производство по делу № 757/7499/17-ц по кассационной жалобе Кабинета Министров Украины на постановление Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда города Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство АО КБ „ПРИВАТБАНК“ и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменения постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу”, — говорится в сообщении.

Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ “ПРИВАТБАНК” денежных средств в сумме 347 млн долларов США.

“Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом.

Применяя такое приостановление исполнения Суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон”, — уточняется в сообщении.

С постановлением Верховного Суда от 8 сентября 2020 года по делу № 757/7499/17-ц (производство № 61-9313ск20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов в ПриватБанк на 350 млн долларов.

В банке, НБУ, Минфине, Минюсте Украины сразу же заявили о намерениях обжаловать решение. Уточнялось, что принято оно с нарушениями и без рассмотрения по существу.

НАБУ, тем временем, открыло уголовное производство за попытки завладеть имуществом “Привата”. В нем фигурируют оффшоры Суркисов.