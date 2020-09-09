На границе семья из Беларуси из-за притеснений попросила защиты в Украине

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На украинско-белорусской границе семья из Беларуси попросила защиты в Украине. За последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины для получение защиты обратились 15 граждан Беларуси. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством.

Иностранцам разъяснен порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством, их оформлено на въезд в Украину в установленном порядке. В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой.

"Отметим, что за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины для получения защиты обратились 15 граждан Беларуси", - добавили в ГПСУ.

Добавим, 8 сентября белорусские пограничники подтвердили, что белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. При этом двое ее коллег по оппозиционному Координационному совету смогли попасть в Украину.