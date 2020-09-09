Искоренение коррупционной системы в сфере градостроительства: правительство хочет создать новые терорганы

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правительство сегодня планирует создать новые территориальные органы в сфере градостроительства. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Что касается важных структурных антикоррупционных изменений - наше правительство с самого старта нашей работы начало активно искоренять закоренелую коррупционную систему в виде Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК). Этот орган стал символом взяточничества и поборов", - сказал Шмыгаль.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, правительством были созданы два новых органа - Государственная инспекция градостроительства и Госсервисстрой.

"Сегодняшним решением в продолжение реформы мы предлагаем создать территориальные органы Госсервисслужбы градостроительства и Государственной инспекции градостроительства по областям Украины", - сказал Премьер.

Кроме того, отметил он, правительство планирует создать Совет по национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Напомним, правительство сегодня рассмотрит законопроект, который позволяет при перелетах в пределах Украины использовать электронный паспорт и электронный загранпаспорт в программе "Дія".