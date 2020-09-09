Промышленный безвиз, свободная зона для IT и агентство по экспорту: Шмыгаль представил план действий Кабмина на 2020 год

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль представил план действий правительства на 2020 год. Он вмещает 690 пунктов и включает пункты о промышленном безвизе, создании свободной экономической зоны для IT-отрасли и агентства по экспорту. Об этом он сказал на заседании Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

"Сегодняшний важный вопрос большой - это план действий нашего правительства. Документ действительно фундаментальный. Речь идет о 690 пунктах. Каждый пункт имеет обоснование важности этих действий и этих направлений, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикатор выполнения, ожидаемые результаты. То есть, это тот документ, которым будут руководствоваться министерства в своей ежедневной деятельности, и это тот план действий, который обеспечит прогресс в выполнении плана действий программы действий правительства Украины", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и каждый украинец сможет ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств.

"Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики. Помочь людям. Выделю лишь несколько важных пунктов, хотя их 690... Работа с Европейским Союзом над промышленным безвизом, над обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы "Путь в Европу". Наработка законопроекта о свободной экономической зоне для IT-отрасли. Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль проверки бизнеса. Поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства. Создание Фонда развития сельских территорий. Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерские хозяйства. Введение нулевой декларации, или другими словами - амнистия капиталов", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что также в плане действий - завершение ликвидации фискальной службы и создание эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.

"Комплексная реформа таможни. Открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры, которые происходят на таможнях и другие шаги по реформированию таможенной службы. Установление более 50 систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения. Это фактически завершение уже до конца этого года реформирования Государственной дорожной инспекции по безопасности на транспорте. Окончательная ликвидация коррупционного монстра ГАСИ - Государственной архитектурной строительной инспекции, и диджитализация разрешительных процедур в строительстве", - добавил Денис Шмыгаль.

По его словам, еще одним этапом реформирования будет продажа разрешений на пользование недрами на открытых торгах, а также разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.

"Теперь главная задача - следовать всем этим индикаторам выполнения этих задач, которые положены в этот план действий. Секретариат Кабинета министров будет проводить детальный мониторинг выполнения этого плана", - отметил Премьер-министр.

Напомним, правительство сегодня планирует утвердить план приоритетных действий на 2020 год.