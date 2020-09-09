Кличко и Верещук лидируют в мэрской гонке столицы - социология

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Исследовательский центр "Имидж-Контроль" провел социологический опрос относительно выборов мэра Киева и исследовал, кого готовы поддержать киевляне, передает УНН со ссылкой на данные опроса.

Лидерами рейтинга являются Виталий Кличко и Ирина Верещук. Так, о своей приверженности Кличко заявили 37,6% опрошенных. 13,3% киевлян говорят, что будут поддерживать Верещук.

На третьем месте в рейтинге Андрей Пальчевский (6,4%).

Далее в списке Алексей Кучеренко (6,1%) и Сергей Притула (5,3%).

На малейшую поддержку среди киевлян могут рассчитывать, по данным опроса, Сергей Шахов (0,3%) и Егор Фирсов (0,2%).

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Стоит отметить, что 4,8% опрошенных киевлян заявили, что им пока "трудно ответить".

Опрос был проведен с 6 по 8 сентября 2020 года во всех десяти административно-территориальных районах Киева. Данные были собраны с помощью технологии Express-poll.

Уличный опрос проводился методом "face-to-face" по случайной выборке, включавшей 2035 киевлян в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и разделению города на районы. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как писал УНН, согласно прогнозам букмекеров, в лидерах будущих мэрских выборов Киева также Кличко и кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

При этом, каждый третий киевлянин сообщил, что недоволен работой Кличко на посту главы города.