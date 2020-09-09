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Правительство определило вопросы, входящие в компетенцию нового вице-премьера

Правительство определило вопросы, входящие в компетенцию нового вице-премьера

Олег Уруский

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании 9 сентября определил вопросы, которые входят в компетенцию вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, передает корреспондент УНН.

"Есть потребность в принятии нового распределения полномочий между вице-премьерами в связи с введением новой должности", - сказал министр кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, есть небольшие замечания от министерства экономики.

Документ был принят с однодневной доработкой.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3842 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, министры
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