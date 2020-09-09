Руководство ВСУ "выдавливает" мотивированные кадры из армии - Ярош

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Нынешняя украинская власть реагирует на вызовы, которые существуют на фронте, крайне непрофессионально. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, передает УНН.

По его мнению, запрет на открытие ответного огня является нарушением всех существующих законов и уставов.

"Когда идет запрет на открытие ответного огня - это нарушение всех законов и уставов. Это неправильно, категорически неправильно. Понятно, что Украина, в первую очередь, должна быть мобилизована как морально, так и внутренне, чтобы побеждать в этой войне. Взамен происходит демобилизация, и мы это видим по оттоку мотивированных кадров с фронта, с ВСУ и такой отток идет постоянно, и это большая проблема", - подчеркнул он.

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Ярош добавил, что сказанное касается также СБУ и Национальной гвардии.

"Там тоже такие деморализующие процессы происходят. Это нужно прекращать, иначе мы потеряем ВСУ. То, что делал Янукович топором - эти делают мягкой силой, "выдавливая" мотивированные кадры. А потом приходит то, что приходит - внутреннее поражение", - заявил командующий Украинской добровольческой армии.

Напомним, согласно заявлению военного эксперта Александра Суркова, украинская армия сегодня откатывается к постсоветскому варианту. Всему виной, с одной стороны, "ситуация неопределенности", а с другой - руководители ВСУ, которые мыслят и действуют не как военные, а "как чиновники в погонах".

Кроме того, по словам эксперта Гавриша, в ВСУ отсутствует сегодня стратегия управления. Как следствие, военные специалисты уже говорят о вероятной скорой ротации главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. При этом, как отмечают эксперты, такое решение Президента Зеленского будет поддержано, как со стороны военных, так и гражданским обществом.