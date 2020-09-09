Правительство поддержало разрешение пользоваться э-паспортами для перелетов по Украине

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал решение о внесении изменений в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации, где предусмотреть возможность предъявления для воздушных перевозок в пределах Украины э-паспорта или э-паспорта для выезда за границу, передает УНН.

"У нас был введен эксперимент по использованию для внутренних воздушных перевозок в пределах Украины цифрового паспорта и цифрового паспорта для выезда за границу. Каждый проект должен реализовываться на уровне закона в случае успеха. Поэтому проектом акта предлагается дополнить пункты 61 и 62 Закона Украины о внесении изменений в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации новыми абзацами, где предусмотреть возможность предъявления для воздушных перевозок в пределах Украины э-паспорта или э-паспорта для выезда за границу", - сказал на заседании министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он уточнил позже, что под э-паспортом понимают цифровой образ паспорта гражданина Украины.