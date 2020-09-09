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МИД поздравил одобрение ЕС продления санкций против РФ, ожидает новых - за Керченский мост

МИД поздравил одобрение ЕС продления санкций против РФ, ожидает новых - за Керченский мост

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина приветствовала решение Комитета постоянных представителей стран ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, и ожидает новых санкций за строительство Керченского моста. Об этом в Twitter написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"Мы приветствуем согласование нашими партнерами из ЕС продление санкций на 6 месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые подорвали украинскую территориальную целостность и суверенитет. Санкции должны применяться в отношении России каждый раз, когда она нарушает международное право в Крыму. В ожидании новых санкций за строительство Керченского моста", - написала Джапарова.

Напомним, в ЕС одобрили продление на полгода персональных санкций против РФ.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, санкции
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