МИД поздравил одобрение ЕС продления санкций против РФ, ожидает новых - за Керченский мост

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина приветствовала решение Комитета постоянных представителей стран ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, и ожидает новых санкций за строительство Керченского моста. Об этом в Twitter написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"Мы приветствуем согласование нашими партнерами из ЕС продление санкций на 6 месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые подорвали украинскую территориальную целостность и суверенитет. Санкции должны применяться в отношении России каждый раз, когда она нарушает международное право в Крыму. В ожидании новых санкций за строительство Керченского моста", - написала Джапарова.

Напомним, в ЕС одобрили продление на полгода персональных санкций против РФ.

We commend our partners consent to 6 months roll-over of sanctions agnst 175 ppl & 44 entities who undermined territ. integrity & sovereignty. Sanctions must be imposed on every time when it violates Int'l law in #Crimea . Awaiting new sanctions 4 construction of #Kerchbridge pic.twitter.com/6uCabqy6vX