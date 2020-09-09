Кулеба начал визит в Португалию: состоялась первая официальная встреча

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с председателем комитета парламента Португалии по иностранным делам и по вопросам португальских общин Сержио Пинту ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министр Дмитрий Кулеба начал визит в Португалию встречей с Сержио Пинту, председателем комитета парламента Португалии по иностранным делам и по вопросам португальских общин. Министр подчеркнул, что Украина благодарна Португалии за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, а также за реабилитацию в Португалии украинских ветеранов войны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Дмитрий Кулеба и Сержио Пинту обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, недавнее нарушение российской стороной полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которое привело к гибели и ранениям украинских военнослужащих, политико-дипломатические усилия Украины по урегулированию конфликта.

"Особое внимание собеседники уделили развитию экономических связей, увеличению объемов торговли и инвестиций как способа смягчения экономических последствий COVID-19. Стороны также обменялись актуальными данными распространения вируса в своих странах и опытом противодействия пандемии", - отмечается в сообщении.

Португальская сторона заверила, что вскоре будет утвержден состав Группы дружбы Португалии с Украиной в Ассамблее Республики.

Также сообщается, что сегодня Кулеба также встретится с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 сентября будет находиться с визитом в Испании.