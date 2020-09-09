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Правительство разрешило абитуриентам с оккупированных территорий начать обучение без самоизоляции

Правительство разрешило абитуриентам с оккупированных территорий начать обучение без самоизоляции

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления о внесении изменений в пункт 20 постановления правительства от 22 июля 2020 года №641, что разрешает абитуриентам с оккупированных территорий начать обучение без самоизоляции, передает корреспондент УНН.

"Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют со временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают", - сказал докладчик, первый заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ростислав Землинский.

По его словам, документ согласован без замечаний с Минздравом и Минэкономики, Минобразования и Минфином.

Правительство поддержало проект постановления с однодневной доработкой.

Как сообщал УНН, в украинские вузы зачислено почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

Источник: УНН
Теги: Крым, Кабмин, абитуриенты, ОРДЛО
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