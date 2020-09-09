Кабмин поддержал предоставление определения электрокарам на законодательном уровне

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины в среду поддержал проект акта о внесении изменений в закон Украины об автомобильном транспорте, передает корреспондент УНН.

"Электромобили, которые стали уже настоящим и широко используются, до сих пор много определений у нас отсутствуют на уровне законодательства. Поэтому проектом акта предлагается внести изменения в Закон Украины "Об автомобильном транспорте", предоставив определение видам электрических транспортных средств, таких как электромобиль, электробус, гибридный автомобиль, станции зарядные для электромобилей и т.д.", - сказал на заседании министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Правительство поддержало проект акта с доработкой в однодневный срок.

Ранее эксперт рассказал о преимуществах и возможностях электрокаров.