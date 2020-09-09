Немчинов рассказал, что делает правительство для безопасности местных выборов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На следующее заседание правительства будут внесены изменения в "карантинное" постановления, которое определит регламенты действий в тех или иных ситуациях во время проведения местных выборов 25 октября в Украине. Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Есть поручение Премьер-министра, согласно которому создана рабочая группа с участием представителей ЦИК, Кабинета министров Украины, министерств, ведомств задействованных в организации выборов. В соответствии с этим поручением, на следующее заседание правительства будут внесены изменения в 641-ое постановление, так называемое "карантинное" постановление, которое определит регламенты действий в тех или иных ситуациях", - сказал Немчинов.

По его словам, в правительстве понимают, что коронавирусная инфекция не отступает, есть определенные требования, соблюдения которых должны быть распространены так же на членов участковых избирательных комиссий и на всех избирателей.

"Соответственно, будут прописаны те алгоритмы, которые позволят, с одной стороны, влиять на безопасность деятельности, потому что мы должны обеспечить в том числе лицам, больным коронавирусной инфекцией, находящимся на самоизоляции, определенную процедуру участия в выборах. С другой стороны мы должны обезопасить и членов избирательных участковых комиссий от того, чтобы они не перешли в разряд условно больных. Поэтому я думаю Кабинет министров на ближайшем заседании утвердит такое постановление. Сегодня на правительственном совещании министерство здравоохранения отчиталось, что они его подготовили, сейчас оно находится на согласовании в заинтересованных организациях", - добавил министр.

Как сообщал УНН, в случае выборов в Верховную Раду в ближайшее время, барьер в 5% для попадания в парламент преодолели бы пять политических партий.