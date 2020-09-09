Ученые заподозрили статистические ошибки в статье о российской вакцине против COVID-19: в Москве отреагировали

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных о первой российской вакцине от коронавируса “Спутник V”, опубликованных в журнале The Lancet. Об этом журналистам заявил заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Гамалеи Денис Логунов, пишет УНН со ссылкой на федеральное российское агентство ТАСС.

“НИЦЭМ им. Гамалеи категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. Опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала”, — отметил он.

Логунов заявил, что в издание были представлены именно те данные, которые были получены, а не те, “которые должны нравиться итальянским экспертам”.

7 сентября группа исследователей из университетов США, Италии и ряда других стран опубликовала открытое письмо к авторам исследования, в котором обратила внимание на некоторые описанные в статье эксперименты, где, по их мнению, можно усмотреть статистические аномалии. Авторы исследования заявили о готовности предоставить необходимые пояснения The Lancet, если в редакции журнала об этом попросят.

Ученые, отправившие письмо, обращают внимание, что титр (уровень) антител в крови добровольцев после иммунизации в разных группах совпадает, хотя речь идет о разных людях, которые получали разные компоненты вакцины. “Хотя мы понимаем, что в этом случае исследуемая величина является дискретной... нам, на основе простых вероятностных оценок, все же кажется, что факт совпадения такого количества точек между разными экспериментами весьма маловероятен”, — писали авторы открытого письма.

В свою очередь представитель журнала The Lancet заявил российскому агентству ТАСС, что издание выступает за проведение научной дискуссии по поводу предположительно аномальных данных в опубликованной изданием статье о результатах испытаний российской вакцины от нового коронавируса “Спутник V”.

Россия 11 августа заявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название “Спутник V”. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне — июле.