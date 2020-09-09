Состояние столичных теплосетей будут проверять с помощью беспилотников

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В новом отопительном сезоне КП "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью аеромониторинга. Его главная задача - оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, теплопотерь, мониторинг состояния энергетического оборудования. Об этом УНН сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

"С помощью тепловизора зимой и видеокамер в теплое время года работники участка по диагностике и аеромониторинга Киевтеплоэнерго будут обследовать объекты теплового хозяйства столицы: выявлять потери теплоэнергии и вероятные истоки теплоносителя, осуществлять мониторинг состояния дымовых труб котельных, градирен, теплотрасс воздушной прокладки. Результаты аероисследований с привязкой к источникам теплогенерации Киевтеплоэнерго будут вноситься в геоинформационную систему теплосетей Киева. Специалисты Киевтеплоэнерго прошли обучение и получили сертификаты для управления системой воздушного мониторинга на базе Matrice 210V2.0. Это мощный дрон с тепловизором и видеокамерой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная практика мониторинга доказала свою эффективность в европейских странах с подобными киевской системами теплоснабжения. В частности - в Дании, Великобритании и Швеции.

Как сообщалось ранее в УНН, в КГГА сообщили о ситуации с подготовкой школ к отопительному сезону.