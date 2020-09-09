Диспетчерские ограничения на производство атомной электроэнергии установлены из-за энергобаланса Украины - Зеленский

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что установка диспетчерских ограничений на производство атомной электроэнергии связана с энергобалансом Украины. Об этом Зеленский заявил журналистам во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На вопрос, почему установлены диспетчерские ограничения на производство дешевой атомной электроэнергии, тогда как такие ограничения не установлены на производство тепловой энергии, которая намного дороже, Зеленский ответил:

"Я бы хотел, чтобы на такие вопросы отвечал министр энергетики нашей страны. Они готовят стратегию развития энергетики и этого направления в целом в стране. Должны подготовить. Они мне рассказывали, что это связано с энергобалансом нашей страны, потому что много сложностей с шахтерами и в целом с тепловой генерацией".

По его словам, все началось с кризиса теплой зимы.

"Для нас, людей, все было прекрасно, а для шахтеров было сложно, для шахт было сложно. Никто не покупал из-за теплой зимы уголь", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что кроме этого, не покупали уголь, так как на многих государственных шахтах из-за очень многих причин смета угля была высокой, выше, чем в частных шахтах или рыночной цены. Если никто не покупает уголь, то возникает вопрос - где шахтерам брать заработную плату.

"Что касается возобновляемой энергетики, вы знаете какой был раньше закон, правда сейчас мы переголосовали закон в Верховной Раде, снизили объемы солнца и ветра, в целом возобновляемой энергетики на 15%. Поэтому какие-то шаги, вещи делаются, но мне кажется, что достаточно медленно они делаются", - сказал Зеленский.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу правительственный проект закона №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.