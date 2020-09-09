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В Киеве мошенники перепродали квартиру киевлянина, пока он был за границей

В Киеве мошенники перепродали квартиру киевлянина, пока он был за границей

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве будут судить супругов, которые подозреваются в завладении и перепродаже квартиры мужчины, который находился за границей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"... направлено в суд обвинительный акт в отношении супругов по факту незаконного завладения квартирой киевлянина по поддельным документам (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина и женщина с целью завладения квартирой по ул. Санаторной в Дарницком районе города Киева в период, когда владелец квартиры находился за границей, подделали его паспорт и при участии подставного лица заключили договор купли-продажи указанной квартиры якобы за 76 тыс. гривен.

Впоследствии злоумышленники перепродали квартиру третьим лицам, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 500 тыс. гривен.

Сейчас обвинительный акт в отношении мошенников направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное супругам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С целью недопущения дальнейших незаконных действий по ходатайству местной прокуратуры на квартиру наложен арест.

Напомним, в Харькове предупредили незаконную передачу в пользование коммерческой структуре земельного участка стоимостью свыше 12 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, квартиры
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