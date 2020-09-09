Мустафе Джемилеву присвоили звание почетного профессора

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву присвоено звание Почетный профессор Одесского государственного университета внутренних дел. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин, ранее занимавший должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины — начальника криминальной полиции, передает УНН.

“Сегодня решением Ученого Совета нашего университета было присвоено звание Почетный профессор Одесского государственного университета внутренних дел Мустафе Джемилеву, общественному деятелю, правозащитнику, народному депутату Украины. И именно сегодня имел возможность лично вручить человеку с большой буквы, живой легенде нашей страны Мустафе Джемилеву отличие Почетного профессора нашего Государственного университета”, — написал Аброськин.

В пресс-службе университета сообщили, что Джемилев сегодня провел встречу с курсантами и представителями профессорско-преподавательского состава университета. С общественным деятелем студенты говорили об аннексии Крыма Россией, начало оккупации и событиям, которые этому предшествовали.

Как сообщал УНН, летом в оккупированном Крыму в суде города Армянск состоялось первое судебное слушание по существу дела в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.