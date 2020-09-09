Инженера осудили за ненадлежащий ремонт моста через реку Горынь

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Ровенской области инженера Службы автомобильных дорог признали виновным в служебной халатности при ремонте моста через реку Горынь, что повлекло ущерб в 1,9 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

"Закончено судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению инженера Службы автомобильных дорог в Ровенской области в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). В суде прокурором доказано, что мужчина, который отвечал за осуществление технического надзора от заказчика работ, без надлежащей проверки согласовал завышенные объемы строительных работ по ремонту моста через реку Горынь вблизи села Ремчицы, Сарненского района. Ремонтные работы выполнены в августе-сентябре и декабре 2018 года за бюджетные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате указанной служебной халатности со стороны инженера было безосновательно принято и оплачено заказчиком работы, которые фактически выполнены не были.

"Общая сумма причиненного преступлением ущерба - свыше 1,9 млн грн. В ходе досудебного расследования подозреваемый свою вину признал полностью и заключил с прокурором соглашение о признании виновности, что направлено для рассмотрения в суд с обвинительным актом. Приговором Ровенского суда от 8 сентября 2020 года мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением технического надзора, сроком на 2 года. На основании положений ч. 1 ст. 75 УК Украины суд освободил мужчину от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 2 года", - указано в сообщении.

Добавим, что ч. 1 ст. 75 УК предусматривает освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком, если лицо признало вину.

Напомним, ГБР подозревает экс-чиновника Госаудитслужбы и двух директоров предприятий в нанесении более 5,5 млн грн ущерба.