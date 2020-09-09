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Правительство подпишет рамочные соглашения о взаимодействии с государственными банками

Правительство подпишет рамочные соглашения о взаимодействии с государственными банками

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины подпишет рамочные соглашения о взаимодействии с государственными банками. Со стороны правительства соглашения будут подписывать министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Так, отмечается, что в Украине впервые заключаются рамочные соглашения о взаимодействии между правительством и объектами государственной собственности.

"Ключевой целью рамочных соглашений с банками государственного сектора является урегулирование вопросов взаимодействия между правительством, Министерством финансов Украины и государственными банками на условиях прозрачности, подотчетности в соответствии с действующим законодательством Украины и обязательств Украины перед международными партнерами и кредиторами в части реализации финансовой политики", - отметили в правительстве.

Как сообщал УНН, Кабинет министров сегодня поддержал проект постановления реорганизации территориальных органов Государственной экологической инспекции, предусматривающий ликвидацию областных управлений Госэкоинспекции и создание окружных.

Источник: УНН
Теги: банки, Кабмин, Украина, правительство
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