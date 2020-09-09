Кабмин одобрило инициативу по созданию Государственного реестра географических названий

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законодательную инициативу по созданию и ведению Государственного реестра географических названий в электронном виде, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

“9 сентября на очередном заседании Правительство одобрило законопроект, который обеспечивает открытость сведений о названиях географических объектов, бесплатный и свободный доступ к сведениям Государственного реестра географических названий и определяет держателя и администратора Реестра”, — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что документ регулирует вопросы:

• осуществление государственного управления в сфере деятельности, связанной с установлением, нормированием, учетом, регистрацией, использованием и сохранением географических названий;

• создание и ведение Государственного реестра географических названий в электронном виде, осуществление мер по его программного и технологического обеспечения, защиты данных, ведение учета и государственной регистрации географических названий и доступа к сведениям Государственного реестра географических названий в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНН, кабинет министров сегодня поддержал проект постановления реорганизации территориальных органов Государственной экологической инспекции, предусматривающий ликвидацию областных управлений Госэкоинспекции и создание окружных.