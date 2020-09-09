Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,80 0,0523  EUR: 32,80 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6285

Кабмин одобрило инициативу по созданию Государственного реестра географических названий

Кабмин одобрило инициативу по созданию Государственного реестра географических названий

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законодательную инициативу по созданию и ведению Государственного реестра географических названий в электронном виде, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

“9 сентября на очередном заседании Правительство одобрило законопроект, который обеспечивает открытость сведений о названиях географических объектов, бесплатный и свободный доступ к сведениям Государственного реестра географических названий и определяет держателя и администратора Реестра”, — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что документ регулирует вопросы:

• осуществление государственного управления в сфере деятельности, связанной с установлением, нормированием, учетом, регистрацией, использованием и сохранением географических названий;

• создание и ведение Государственного реестра географических названий в электронном виде, осуществление мер по его программного и технологического обеспечения, защиты данных, ведение учета и государственной регистрации географических названий и доступа к сведениям Государственного реестра географических названий в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНН, кабинет министров сегодня поддержал проект постановления реорганизации территориальных органов Государственной экологической инспекции, предусматривающий ликвидацию областных управлений Госэкоинспекции и создание окружных.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.