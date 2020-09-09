Водители столицы возмущены вымогательством со стороны эвакуаторов авто: зарабатывает на этом не город, а бизнес

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Столичные водители возмущены ценами услуг эвакуаторов, которые забирают их авто. Сумма штрафа за один автомобиль, оставленный в неположенном месте, составляет примерно две тысячи гривен. В то же время в столичный бюджет попадает всего 30% от указанной стоимости. Остальные средства оседает на счетах частных фирм. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН, передает УНН.

Отмечается, что на новую штрафплощадку по улице Набережно-Луговая ежедневно привозят 200 эвакуированных авто. Чтобы забрать машину, нужно заплатить три квитанции: первая - штраф 510 грн; вторая квитанция за услуги эвакуатора - 1270 грн; третья - за услуги штрафплощадки (одни сутки - 144 грн). Вторая квитанция - идет на счет частных фирм, возмущаются водители.

Один из них жалуется, что должен был уплатить 1300 грн за то, что его авто "увезли" на 300 метров.

"Сборы эти воровские и незаконны", - говорит мужчина. Также эмоций не сдерживает еще один киевлянин. Объясняет, 1270 гривен за эвакуацию машины на расстояние километра является необоснованной суммой.

"Я готов заплатить штраф, если считаете, что машина стояла не там, где нужно. Но полторы тысячи платить за то, что ее эвакуировали... Знаю, что это частные компании, и они на этом наживаются", - говорит водитель.

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Однако, уменьшать цену за услуги эвакуации в зависимости от расстояния от места парковки до штрафной площадки в столице не собираются.

"Сумма экономически обоснована. Проходили совещания с Минфинансов, просчитывали вместе с Национальной полицией. И пришли к одной стоимости в 1270 гривен", - убеждает заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская.

За год инспекция по парковке эвакуировала 38 200 столичных авто. Сумма штрафов, которая поступила в бюджет, составляет почти 19 млн гривен. Но эвакуационные компании заработали с этого примерно 49 млн гривен.

Как писал УНН, по словам эксперта Дьяченко, проблему с паркоместами у Кличко смогли решить только диким способом эвакуации.

Напомним, по словам кандидата в мэры Киева Ирины Верещук, в случае победы на выборах она планирует построить в городе 10 перехватывающих парковок в течение года.