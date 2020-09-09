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Правительство утвердило обновленный порядок привлечения внешней помощи Еврокомиссии в рамках ТАІЕХ

Правительство утвердило обновленный порядок привлечения внешней помощи Еврокомиссии в рамках ТАІЕХ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял обновленную редакцию постановления "Об утверждении Порядка подготовки, принятия и выполнения плана привлечения внешней помощи Европейской Комиссии в рамках ТАІЕХ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Сообщается, что проект акта был разработан Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы. Главная цель - повысить качество и эффективность использования инструмента TAIEX в Украине, а также предоставить Порядок подготовки, принятия и выполнения плана привлечения внешней помощи Европейской Комиссии в рамках ТАІЕХ структурированности, логической последовательности и лаконичности.

Документ учитывает обновленный подход Европейской Комиссией в применении инструмента институционального развития ТАІЕХ, который предусматривает переход к стратегическому планированию в ключевых секторах государственного управления.

Координацию реализации инструмента институционального развития TAIEX в Украине осуществляет Центр адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза.

Напомним, правительство в среду одобрило законодательную инициативу по созданию и ведению Государственного реестра географических названий в электронном виде.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Кабмин, Украина, правительство
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