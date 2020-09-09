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В Киеве сократилось количество детских садов: названо количество

В Киеве сократилось количество детских садов: названо количество

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве сократилось количество детских садов. Об этом свидетельствуют данные ГУ статистики в городе Киеве, передает УНН.

Так, за год количество детсадов в столице сократилось на 7 единиц. В 2019 году их насчитывалось 624, тогда как в 2018 - 631 единица. Количество мест в детсадах, соответственно, также уменьшилось - на 246 единиц. В 2019 году общее количество мест в детсадах столицы составляло 95,2 тыс.

Стоит отметить, что за последние 10 лет количество детсадов в Киеве сократилось на 54 единицы.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что образовательной инфраструктуры для детей в столице катастрофически не хватает. Главную причину такой ситуации видят в хаотичной застройке города.

Новые школы и садики практически не строятся. А даже если и строить, то как объясняют застройщики, столичная власть потом отказывается принимать их на свой баланс.

На данный момент, по данным Ирины Верещук, Киеву не хватает почти 60 школ и садиков. А за переплаченные на проекте реконструкции Шулявского моста средства, можно было бы построить 7 новых школ для киевлян, уточнила она.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, детский сад
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