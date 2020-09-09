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Новости: Криминал и ЧП
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Экс-полицейського в Кировоградской области будут судить за смертельное ДТП

Экс-полицейського в Кировоградской области будут судить за смертельное ДТП

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Кировоградской области завершено досудебное расследование относительно сотрудника полиции Компаниевского ОП ГУНП в области, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибла 19-летняя девушка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Действия водителя квалифицировали по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, а именно - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

В случае доказательства вины бывшему работнику полиции грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Происшествие имело место в марте этого года, в пгт Компанеевка.

По данным следствия, работник полиции, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем, грубо нарушая правила дорожного движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и на скорости врезался в дерево. В результате столкновения пассажирка, которая сидела на переднем сиденье автомобиля, получила многочисленные телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью, погибла на месте происшествия.

Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, Кропивницкий и Кировоградщина
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