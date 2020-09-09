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В Украине в августе зафиксировали дефляцию в 0,2%

В Украине в августе зафиксировали дефляцию в 0,2%

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Потребительские цены в Украине в августе этого года снизились на 0,2%, показатель уменьшился по сравнению с 0,6% дефляции месяцем ранее. В то же время инфляция в годовом измерении составила 2,5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"Потребительские цены в августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 снизились на 0,2%, с начала года выросли на 1,2%", - говорится в сообщении.

При этом инфляция в августе 2020 года по сравнению с аналогичнымо месяцем прошлого года достигла 2,5%.

Потребительские цены в январе-августе 2020 года выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Базовая инфляция в августе этого года по сравнению с июлем составила 0,1%, с начала года - 1,5%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле.

Источник: УНН
Теги: инфляция, Госстат, дефляция
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