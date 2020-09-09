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В СК Беларуси рассказали, в чем подозревают оппозиционеров Колесникову и Знака

В СК Беларуси рассказали, в чем подозревают оппозиционеров Колесникову и Знака

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в Следственном комитете республики Беларусь, передаёт УНН со ссылкой на БелТА.

"В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов", - рассказали в СК.

В ведомстве добавили: "В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу".

Ранее сегодня стало известно, что член координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске.

Как сообщал УНН, члена координационного совета оппозиции Беларуси Максима Знака, а также оппозиционера Илью Салея сегодня задержали. Они находятся в центральном аппарате следственного комитета.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, оппозиция
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