Зеленский о мэрах-бунтарях, выступающих против карантина: хотят понравиться избирателям

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые мэры городов выступают против усиления карантина для того, чтобы понравиться избирателям. Об этом Зеленский заявил журналистам во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я, в целом, не понимаю, кто с кем воюет, я совсем не с кем не воюю. В принципе, все те "бунтари", о ком вы говорите, я понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям, и все открывать, предоставлять возможность ходить без масок, закрывать глаза, когда у нас не было заболевших детей, а сейчас с началом школы закрывать глаза и не видеть, что контретно в городах бунтарей... ну, вдруг - в день 200-250 детей заболели", - рассказал Зеленский.

Зеленский предупредил, что такое отношение может привести к недостатку коек в больницах.

Также Зеленский призвал представителей местной власти "быть одной командой с центральным руководством страны".

Кроме того, Зеленский предложил проучить мэров-бунтарей - "посчитать количество погибших от COVID-19 из-за их бунта и заставить потом городских голов лично ходить к семьям погибших и смотреть им в глаза".

Напомним, Ивано-Франковск планирует открыть школы и детские сады с 14 сентября, несмотря на то, что по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций город отнесен к "красной зоне" эпидемиологической опасности.